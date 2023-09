O 20 de Setembro e o orgulho gaúcho em Alegrete

Como diz a estrofe do Hino Riograndense, este é o momento em que a única raça que pulsa é a gaúcha, e o orgulho deste torrão fronteiriço se manifesta com intensidade, enquanto se cultuam com o coração as mais puras raízes da tradição gaúcha.

O Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Farroupilha foi o ponto de concentração para os participantes do desfile, que se preparam para percorrer as principais ruas do centro de Alegrete. Na cidade, existem 16 CTGs, entre os da zona urbana e os do interior do município, que congregam 64 piquetes filiados aos seus respectivos Centros de Tradições. Essas entidades desempenham um papel fundamental na preservação e difusão das tradições gaúchas, promovendo o orgulho da cultura local.

O Desfile de 20 de Setembro teve um atraso em relação ao horário previsto, iniciando depois das 10h e concluindo depois das 13h. No entanto, esse atraso não diminuiu o espetáculo que se desenrolou nas ruas da cidade. Tradicionalistas de todas as idades demonstraram com fervor o seu amor pela tradição gaúcha, exibindo com orgulho a pilcha e os melhores cavalos.

No entanto, observou-se que o público presente teve uma diminuição em relação aos anos anteriores. Mesmo assim, o espírito de celebração e devoção à cultura gaúcha permaneceu inabalável.

Entre as autoridades presentes, destacaram-se o Prefeito Márcio Amaral, que desfilou com sua neta a cavalo e sua filha Maria Clara, esta última acompanhando-o em outro cavalo. O Comandante das Guarnições e o 6º Regimento de Cavalaria Blindada (6º RCB), Coronel Lopes da Cruz, o Juiz de Direito Rafael Borba e sua família, o vice-prefeito Jesse Trindade, a comitiva de Pernambuco, o deputado Afonso Mota e o presidente da câmara de vereadores, Luciano Belmonte, Presidente do MTG Ilva Goulart e Coordenador da 4ª RT Jaime Vieira estiveram entre as autoridades que prestigiaram o evento.

O 20 de Setembro em Alegrete é mais do que uma simples comemoração histórica; é a celebração de uma identidade, de uma cultura que permanece viva e pulsante. O amor à tradição e a devoção à liberdade são aspectos essenciais desse evento, que, a cada ano, reafirma o orgulho e a paixão dos gaúchos por suas raízes e sua história.