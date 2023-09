Guri de Alegrete é vice-campeão gaúcho defendendo o Novo Hamburgo

O alegretense Victor Oliveira sagrou-se vice-campeão gaúcho jogando pelo Esporte Clube Novo Hamburgo. O guri integra o elenco da equipe Sub-14 do Novo Hamburgo comandada pelo treinador Daniel.

O Noia garantiu o vice-campeonato do Gauchão Dalponte, onde desde 2017 não chegava nas finais. “Esse ano tivemos competência de chegar na final, mas infelizmente o título não veio. Batemos de frente com a forte equipe do São José que é composta na sua maioria por atletas que saíram da dupla Grenal, mas mostramos que estamos bem e jogamos de igual pra igual”, destacou o goleiro do time do Vale.

“Agora é focar na Noligafi ( Nova Liga gaúcha de futebol) e esperar o que vem pela frente até o final da temporada”, avaliou o atleta.

A disputa da final foi no domingo (17), no campo do Oriente em Campo Bom. O Zequinha virou o jogo no final, após o Noia estar ganhando de 2 a 1, e levou o título para o Passo D’areia ao fechar o jogo em 3 a 2.

Victor com Gabriel Souza, destaque da competição

Fotos: reprodução