Fábio Santos ficou em segundo lugar na prova inclusão de ouro, de cavalo crioulo, em Esteio

Alegretense Fábio Santos dos Santos conquistou o segundo lugar na prova na modalidade Inclusão de Ouro, em Esteio neste final de semana. Esta foi a segunda final oficial do Inclusão de Ouro da ABCCC.

Não há barreiras que não possam ser rompidas se houver Cavalo Crioulo. Ano a ano, essa afirmação ganha envergadura diante das dificuldades, como a atual pandemia. Na modalidade Inclusão de Ouro não é diferente. Na verdade, aliás, o espírito de luta é uma tônica. Essa coragem mais uma vez entrou na pista dos campeões de Esteio/RS, na noite do último sábado (28), com a presença de 9 conjuntos habilitados à segunda final oficial do Inclusão de Ouro da ABCCC.

A prova

A primeira fase da Força A é composta por uma etapa de andadura e, na segunda fase, por uma de escaramuça livre de 40 segundos. Já a terceira fase é uma figura. Em relação aos competidores da Força B, estão isentos de penalizações e realizam uma andadura e uma escaramuça livre. Dentro da pista é permitida a presença de treinadores ou guias, além de ser obrigatória a presença de quatro pessoas montadas nas extremidades demarcatórias da pista e quatro a pé, intercaladas, caso ocorra alguma emergência.

A reportagem falou com a alegretense Fábio Santos dos Santos que montando o Huarê do Parque, conquistou o segundo lugar. Em entrevista para o PAT, Fábio descreveu como tudo aconteceu.

Fábio disse que tudo começou com os “guris” que correm a prova e são seus amigos, o Gabriel Paiva de Tavares e o Dionata Braz de Canela. Eles queriam muito que ele fosse correr a final neste dia 28 de novembro em Esteio, mas o problema não era nem o cavalo para correr pois o veterinário tem dois em casa, mas o levar , comentou.

“Sei que até ai não ia ir em razão das despesas entre outras dificuldades. Porém, uns 20 dias antes ou mais a Josilene Martins coordenadora da subcomissão da modalidade (e idealizadora da prova), me ligou e me falou que teria um cavalo para mim e perguntou se eu conseguiria ir, foi onde consegui o patrocínio com meu sogro seu Artur Brizolla para o diesel e, até mesmo, a camioneta emprestada. ” descreveu.

Desta forma com o apoio incondicional da namorada Larissa Abi que o acompanhou, Fábio entrou em contato com o dono do cavalo que reside em Novo Hamburgo e acertaram os detalhes. Sendo assim, o cavalo estava pronto era só chegar e correr – disse Fábio.

Ele a namorada chegaram na sexta-feira e pouco tempo depois já encilhou o cavalo, percebeu que era diferente dos que ele tem em casa, pois era um cavalo domado “mais na perna”. “Comecei a conhecer o cavalo e pelo outro dia para correr a prova. Encontrei os meus amigos, acampamos e logo ao amanhecer estávamos ansiosos na pista. Consegui fazer uma boa prova e fiquei em segundo lugar. Mas o maior prêmio, foi a amizade que eu consegui naquela pista” – concluiu.

Este é o segundo ano que o alegretense participa. Ano passado também ficou em segundo lugar montando NP Jade.