Proprietário e funcionários de empresa local são vítimas de ameaça e extorsão

Segundo informações, ele recebeu uma ligação na qual o indivíduo se identificou como um suposto líder de facção criminosa. Durante a conversa, foram feitas ameaças de morte não só contra ele, mas também contra seus funcionários e familiares.

A motivação apresentada pelos supostos criminosos foi o alegado assédio cometido por alguém relacionado ao estabelecimento comercial da vítima, à esposa de um traficante pertencente a mesma organização criminosa. Em seguida, foi solicitado um pagamento de cerca de 8.500 reais para evitar possíveis represálias.

Sentindo-se coagido, o indivíduo realizou um depósito de 3 mil reais via transferência bancária para a conta de André Luiz S.C, conforme indicado pelos criminosos. Contudo, mesmo após o depósito, a pressão continuou, com os golpistas utilizando outros números de celular para exigir o restante do valor.

Além disso, os indivíduos também entraram em contato com a mãe da vítima, intensificando o clima de intimidação sobre a família. Após analisar a situação, as autoridades policiais constataram que se tratava de uma tentativa de golpe.

Diante da gravidade da situação e seguindo as orientações, a vítima foi instruída a registrar ocorrência policial. delegacia.