Gasolina e gás da Petrobrás têm aumento nas distribuidoras

Conforme a empresa, o valor passará a ser, em média, de R$ 3,01 por litro, um acréscimo de R$ 0,20 por litro. O preço do gás de cozinha também foi modificado e passará ser, em média, o equivalente a R$ 34,70 por botijão de 13kg, um aumento equivalente a R$ 3,10.

De acordo com a Petrobras, a parcela da empresa na composição do preço da gasolina ao consumidor passará a ser de R$ 2,20 /litro, uma variação de R$ 0,15 a cada litro do combustível.

Donos de postos de combustíveis de Alegrete ainda não tinham sido informados oficialmente, mas dizem que se a Petrobrás anunciou o valor será repassado no preço na bomba.

Em 2024, este é o primeiro aumento nos preços de venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras. O último ajuste ocorreu em outubro de 2023, uma redução. E o último aumento ocorreu em agosto do ano passado.