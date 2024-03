Falta pessoal para aumentar vagas na educação infantil em Alegrete

Share on Email

Estamos a pouco mais de um mês do início do ano letivo nas escolas da Rede Municipal em Alegrete, e uma das preocupações da Secretaria de Educação e Cultura é quanto a necessidade de vagas para a educação infantil. O secretário Rui Alexandre Medeiros foi convidado a esclarecer essa e outras situações na Câmara de Vereadores.

O vereador Itamar Rodriguez (PP) que convocou o secretário para esses esclarecimentos, por meio da CIDBES, mostra preocupação com a falta de vagas para a educação infantil, assim como de monitores para ajudar no trabalho com alunos especiais em algumas escolas da Rede Municipal.

O Secretário lembra que existem 87 crianças na lista de espera para pré- escola e a necessidade maior é para bercário e maternal, em que 221 crianças estão na lista de espera. Rui Medeiros disse que este nível não é obrigação do município, mas eles querem atender, porque tem compromisso com a sociedade.

Ao ser questionado sobre a rebertuara da EMEI Dr Romário Araújo de Oliveira esclaraceu que a escola foi reformada para reabrir e o problema é de quadro de pessoal que seria suprido com a gestão compartilhada, não se efetivou. – O problema é a falta de pessoal, atestou o gestor da SECEL.

Disse, ainda, que a Secretaria está com outro planejamento e espera poder solucionar essa questão o mais breve possível.