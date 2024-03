Nível do Ibirapuitã está em 8,11 metros e segue em recuo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com os últimos registros, o nível do Rio Ibirapuitã está marcando 8,11 metros. Essa situação resulta em um total de 134 pessoas afetadas, distribuídas em 49 famílias. Entre elas, 27 famílias estão desabrigadas, totalizando 75 pessoas, enquanto 22 famílias, com 59 pessoas, foram desalojadas de suas residências.

Festival da Linguiça Campeira: sucesso absoluto com recorde de público e diversidade de atrações

Os abrigos ativos para fornecer suporte às famílias desabrigadas e desalojadas são o Ginásio IEE Oswaldo Aranha e o Posto do Bairro Macedo.

Os bairros afetados pelas condições climáticas adversas incluem Santo Antônio, Vila Nova, Macedo, São João e Promorar.

Para auxiliar aqueles que foram impactados, a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social está acompanhando de perto tanto as famílias atingidas pelo temporal quanto as afetadas pelas cheias.