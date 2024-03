Nidiele de Almeida Benevides é a nova secretária de saúde de Alegrete

Nidiele de Almeida Benevides, de 37 anos, é a nova Secretária de Saúde do município, assumindo recentemente o cargo em substituição a Haracelle Fontoura, que agora atua como coordenadora da 10ª Coordenadoria Regional da Saúde. Graduada em Administração de Empresas, Nidiele possui uma extensa experiência na área da saúde, tanto na rede privada quanto na pública, acumulando cerca de 15 anos de atuação.

Antes de assumir a Secretaria de Saúde em 13 de março de 2024, Nidiele ocupava o cargo de diretora de gestão na mesma instituição. Seu percurso profissional inclui passagens como Assessora do NASF, Diretora do Fundo Municipal de Saúde, Diretora de Gabinete e Diretora de Gestão, evidenciando sua vasta experiência e conhecimento na área.

Com um olhar perspicaz sobre os desafios que se avizinham, Nidiele expressa sua determinação em dar continuidade ao trabalho da ex-secretária e em reestruturar os serviços da secretaria, visando ampliar cada vez mais o acesso aos pacientes. “Espero poder dar continuidade no trabalho da nossa ex-secretária e também reestruturar os serviços da secretaria possibilitando cada vez mais o acesso aos pacientes, por meio da ampliação das equipes, exames e consultas”, afirma.

O início de sua gestão já se destaca com a inauguração da nova base do SAMU na Restinga, marcada para o dia 28 de março às 15h. Esse importante serviço beneficiará a Zona Oeste da cidade, atendendo às demandas de emergência com maior eficiência.

A Secretaria de Saúde enfrenta desafios complexos devido ao grande número de serviços que abrange, incluindo uma estreita relação com instituições como a Santa Casa, UPA, Hemocentro, e todos os serviços de saúde do município. Além disso, a gestão da saúde envolve a administração de recursos federais e estaduais, bem como um considerável contingente de servidores. Nidiele de Almeida Benevides assume a pasta com o compromisso de enfrentar essas demandas e promover melhorias no sistema de saúde municipal.