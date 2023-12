Família de condutor que derrubou parte do muro do Oswaldo Aranha diz que vai arcar com os reparos

A tradicional Escola Oswaldo Aranha que em 2024 vai completar 95 anos de atividades, recentemente parte do muro da frente do prédio da Avenida Freitas Valle foi destruído.

O questionamento, junto a direção do IEEOA, foi pra saber se os prejuízos seriam ressarcidos, visto que é patrimônio público. O vice- diretor da escola, professor Ibsen Sari, informa que foi feito registro e entraram em contato com a família do condutor que bateu no muro. Ela vai se responsabilizar em fazer os reparos.

O condutor subiu a calçada e o canteiro central da avenida, colidindo contra um banco, que teve parte arrancada com o impacto. Em seguida, o veículo chocou-se contra o muro do Instituto Estadual Oswaldo Aranha.