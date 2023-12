Excesso de chuva atrasa produção da melancia em Alegrete e colheita está prejudicada

Faltando quatro dias para as festas natalinas, uma das frutas mais consumidas no verão, ainda não chegou ao consumidor. Na avenida Alexandre Lisboa, um dos pontos tradicionais de comercialização, apenas uma tenda vazia à espera dos hortigranjeiro, frutícolas e olerícolas.

O espaço nesta época reúne a produção local de cerca de 12 produtores em âmbito municipal. A melancia que está sendo vendida na cidade é trazida de fora.

Segundo Thiago Pedroso, técnico agrícola da Emater em Alegrete, a época adequada de plantio na região conforme o método que alguns utilizam na plantação da melancia é de que a colheita seja realizada no início de dezembro.

“Normalmente na nossa região o cultivo inicia pela produção de mudas em estufas.Eles produzem as mudas em tubetes ou em potes plásticos e no no início do mês de agosto começam a fazer essas mudas”, explica o profissional.

A partir da metade do mês de setembro, elas são levadas a campo e depende das condições climáticas para se desenvolverem. Pedroso aponta o excesso de chuva como fator prejudicial da produção ter sido afetada. “A baixa insolação, fez com que essas mudas não tivesse um desenvolvimento direito e houve muito ataque de pragas e doenças. Então eles já perderam as mudas no viveiro e quando foram levadas para campo, a melancia assim como a maioria dos frutíferos não tolera o excesso de água na raiz, enfrentou problemas no seu desenvolvimento”, resume o técnico.

Conforme Thiago, alguns produtores iriam colher no início de dezembro e acabaram perdendo toda a safra. Num primeiro momento, os outros plantios que foram feitos de semente em setembro também foram perdidos. “Foi muito irregular no nascimento, nascia e morria, outras sementes nem desenvolviam e o produtor tentando fazer um novo plantio a cada quinze dias, ele estava replantando e a chuva retornava até por três dias sucessivos”, relata.

De acordo com o técnico, a produção local é em torno de mil pés plantados, mas a estimativa é de que apenas 100 pés sejam colhidos. Um produtor de melancia da região do Passo Novo ja está em fase de colheita. No Caverá, a produção também foi atrasada em virtude do excesso de chuva e muitas lavouras não terão colheita.

Em contato, com o secretário de agricultura do município Daniel Gindri, a expectativa é de que nesta sexta-feira (22), chegue a primeira carga em Alegrete. Inclusive está confirmado um evento no espaço do feirante, com objetivo de dar início na comercialização da safra dos produtores locais. A oferta de produtos inicia às 8h. Segundo apurado pela reportagem, os produtores devem se instalar na avenida Alexandre Lisboa, até o fim de semana.