Família e amigos de Léla Ferreira plantaram muda em homenagem a professora vítima de trágico acidente na BR 290

A família da professora e advogada, Léla Rodrigues Ferreira, que morreu tragicamente em um acidente, no dia último dia 8 de agosto, na BR 290, prestou uma homenagem especial a ela neste dia 28. Os filhos Cristian e Manuela, mais as netas Eduarda e Amanda, nora Fernanda Ferreira, genro Cristian Giulian e a irmã Cila Ferreira, de Curitiba, plantaram um muda de mimosa ao lado do Quiosque na praça Getúlio Vargas. Parte das cinzas de seu corpo foram jogadas na planta que, de forma simbólica, vai eternizar a professora bem atuante na comunidade .

Também participram desta homenagem, o prefeito Márcio Amaral, vice Jesse Trindade, secretárias Iara Caferatti, Gabriela Segabinazzi colegas do Cpers, ex colegas de serviço, professores e amigos do MDB. Na Fazenda Três Coqueiros também foi plantada uma muda de ipê rosa.

Grupo de familiares e amigos em homenagem póstuma a Lela Ferreira.