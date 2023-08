É pequena a procura por exames gratuitos para cavalos nos Festejos deste ano

Tradicionalistas são incentivados a realizar cadastro para exames, gratuitos, para equinos no Desfile de 20 de Setembro, em Alegrete. A procura, atualmente, está muito baixa.

Em preparação para o aguardado Desfile do Gaúcho, os tradicionalistas estão sendo instigados a participar da realização dos exames necessários para seus equinos. A importância desse processo foi ressaltada pelo coordenador dos Festejos Farroupilhas, Cléo Trindade, que observou a atual baixa procura pelos exames gratuitos, destinados a garantir a saúde e o bem-estar dos animais participantes.

De acordo com o coordenador, um dos principais esforços em prol dessa iniciativa foi a obtenção de recursos financeiros. Graças à colaboração do Deputado Márcio Biolchi, foi possível assegurar um subsídio de 200 mil reais. Esse montante será direcionado para auxiliar os tradicionalistas que genuinamente não possuam condições financeiras de arcar com os custos dos exames necessários para seus cavalos.

Os exames obrigatórios incluem a verificação de anemia, a administração da vacina da influenza e a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA). Para facilitar esse processo, uma ação está sendo realizada, na Sede da 4ºRT, ao lado do Museu do Gaúcho, na Avenida Tiaraju, Zona Leste, para que os interessados possam se cadastrar. A documentação necessária para comprovar a renda deve ser apresentada no local de inscrição.

“A realização desses exames é fundamental para garantir a saúde dos animais e a segurança de todos os participantes durante o Desfile de 20 de Setembro”, enfatizou o coordenador. “A baixa procura pelos exames gratuitos é preocupante, mas estamos empenhados em facilitar o acesso e incentivar todos os tradicionalistas a se cadastrarem o quanto antes.”

O processo é um passo vital para viabilizar a distribuição equitativa dos recursos disponíveis. Uma vez cadastrados, os tradicionalistas poderão realizar os exames necessários e garantir que seus equinos estejam em plenas condições para a participação no desfile. A clínica responsável por realizar os exames será escolhida por meio de licitação pela Prefeitura Municipal de Alegrete e deverá ser divulgada nesta terça-feira(29), e os detalhes dos custos individuais serão divulgados após essa seleção. Desta forma, também será informado o número de tradicionalistas contemplados dentro do valor da emenda parlamentar.

Cléo Trindade ainda esclareceu a condição necessária para a obtenção dos exames gratuitos: “Aqueles que comprovarem uma renda abaixo de três salários mínimos poderão ter direito aos exames gratuitos. É vital que os interessados se adiantem e realizem o cadastro o quanto antes para não perderem a oportunidade.”

Com a proximidade da data do desfile, a colaboração dos tradicionalistas é fundamental para assegurar o sucesso e a integridade do evento. Os gaúchos precisam estar atentos pois, no dia 11, a chama crioula é distribuída no Marco das Três Divisas, marcando o início das festividades tradicionalistas. A Praça Getúlio Vargas aguarda a chegada da chama em 13 de setembro, seguida pela sessão do Mérito Tradicionalista na Câmara de Vereadores.

No dia subsequente, o CTG Vaquenaos da Fronteira sediará a Audiência Crioula, enquanto o aguardado Desfile no Jacaquá e a solene Missa Crioula na Igreja Matriz acontecerão à noite. Em 16 de setembro, o Desfile na Conceição marcará presença, seguido por apresentações nos dias 17 no Passo Novo. O ponto alto será o Desfile Temático em 18 de setembro, preparando o terreno para o grandioso Desfile de cavalarianos em 20 de setembro, culminando as comemorações dos FestejosFarroupilhas.