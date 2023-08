Passeata em Alegrete alerta para os perigos da violência obstétrica e gravidez na adolescência

Share on Email

A ação é iniciativa do projeto Quebrando o Silêncio, promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia há mais de 20 anos em oito países da América do Sul.

A Campanha Quebrando o Silêncio neste ano de 2023, tem uma mensagem voltada para a prevenção, gravidez precoce e maus tratos na maternidade. A mensagem é de conscientização aos jovens adolescentes e pais para que, juntos, família e sociedade civil, consigam diminuir os índices de violência.

Ação na prática

Passeata com fanfarras, clubes de Desbravadores e Aventureiros chamaram atenção da população para entrega dos materiais. Além dessa estratégia, foram realizadas palestras de conscientização em diversos escolas municipais e estaduais, gratuitamente.

Todos os conteúdos estão disponíveis em formato digital no site oficial da campanha: quebrandoosilencio.org. Ali, há outros materiais de apoio, como vídeos e artes promocionais, bem como todas as informações sobre o projeto.

Fotos: Matheus Cipolat