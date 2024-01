Campereada está pronta e programação repleta de atrações

A 44ª edição da Campereada Internacional está prestes a iniciar, trazendo uma variedade de provas artísticas, culturais e campeiras para os participantes e espectadores. O evento, que ocorrerá de 3 a 11 de fevereiro, promete atrair não apenas os habitantes locais de Alegrete e região, mas também participantes de outros estados brasileiros e até mesmo de países vizinhos que tradicionalmente marcam presença nesta festividade.

As atividades terão início com um show na noite de sábado, dia 3 de fevereiro. No domingo, a programação começará pela manhã com a prova de renascimento, que consiste em um desafio de vinte e um dias de doma de cavalos, tanto mansos quanto xucros. Ao longo do dia, os presentes poderão apreciar o encontro de trovadores, e no final da tarde ocorrerá a competição de laço, seguida por outro show à noite. Na segunda-feira, está programado apenas um show noturno, enquanto na terça-feira ocorrerá a cerimônia de abertura oficial do evento, juntamente com o início dos acampamentos.

A Campereada Internacional distribuirá mais de 100 mil reais em prêmios, tornando-se um atrativo para os participantes. O valor da entrada será de 20 reais durante a noite e 15 reais durante o dia. Para aqueles que desejam estacionar veículos dentro do Parque, o custo será de 25 reais, tanto para carro quanto motos.

Confira abaixo a programação de shows para cada dia do evento:

Dia 3: Sandro Coelho

Dia 4: Estação Fandangueira e Temperado a Gaitaço

Dia 5: Tche Barbaridade

Dia 6: Grupo Carqueja e Gaitaço Tche

Dia 7: Chiquito e Bordoneio

Dia 8: Sorriso Lindo e Hemerson Mendonça

Dia 9: Pacheco e os Chacareiros

Dia 10: Garotos de Ouro e Gurizada Fronteiriça

Dia 11: Candeeiro

Com uma mistura de tradição e entretenimento, a Campereada Internacional promete ser um evento imperdível para todos os amantes da cultura campeira e gaúcha.