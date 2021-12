Share on Email

Aconteceu no último final de semana o 1° encontro da familia Machado.

Filhos, netos, bisnetos e tataranetos de Ramão Conceição Machado e Clarinda Dorneles Machado se reuniram para comemorar a vida e a união em família.

Família Machado reuniu várias gerações para celebrar a vida

Família tradicional de Alegrete, residia na Vila do Passo Novo. Filhos Maria Doralisa(in memorian), Valdomira (in memorian) Clair, Terezinha, Teodoro Valdir( in memorian), Jesus Maturino, Sueli, Brasilencio, Eroci, Francisco Xavier.

Conceição era fazendeiro da Vila do Passo Novo. Gostava de Jogar truco, pife, muito amante de carreiradas, inclusive tinha cancha ( para carreira de cancha reta no Km 29).

Ele também foi um dos fundadores do CTG Nico Dorneles, onde aconteceu o encontro. A confraternização foi uma ideia dos netos. Toda a família é ou fez parte da patronagem ou departamento de jovens do CTG.

Da direita p/ esquerda:

Clair, Jesus Maturino, Terezinha, Francisco Xavier, Sueli, Brasilencio e Eroci

O ponto alto do evento foi o espírito familiar de camaradagem e empatia que se fez sentir durante todo o encontro.