Família oferece recompensa por Akira; ela está desaparecida há quase 30 dias

No último dia 22 de dezembro(2022), Akira, foi furtada na entrada da Estrada dos Pinheiros (mais ou menos 1km da BR). Ela tem a aparência muito semelhante a um pitbull – destaca a proprietária.

Akira é castrada e tem pelagem cinza, de porte médio, com quase um ano de idade.

A proprietária cita que, por mais que sua aparência fosse de brava, Akira sempre foi uma cadela muito dócil com todos. Ela ficava no estabelecimento no interior do Município e a grande felicidade era ter a liberdade de correr e brincar em águas.

A família não deixou de procurar, um só dia, por Akira. Desesperados, os donos estão pedindo a ajuda de todos e oferecem uma boa recompensa para quem indicar o paradeiro correto ou devolvê-la.

Em caso de denúncia, se possível enviar fotos para que a família possa identificá-la. A identidade será mantida em sigilo.