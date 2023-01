Com coragem e determinação, alegretense está na cozinha de conceituado restaurante de SC

Ele, há 20 dias está residindo em Criciúma(SC) e trabalha numa parrilla renomada. Mas nem tudo foram flores. Até chegar a essa fase profissional o jovem passou por outras empresas em Alegrete.

Ao ser entrevistado pelo PAT, Elio comentou que atua na área da cozinha desde os 14 anos. Ele é padeiro confeiteiro e cozinheiro, porém, decidiu sair da cidade natal para buscar a faculdade de gastronomia.

“Sempre tive oportunidade em Alegrete, mas percebi que precisava sair para conseguir realizar outros sonhos e, no outro dia em que cheguei aqui, já estava trabalhando. Sou de família humilde, bem humilde e precisei vir sozinho”- comenta.

Ainda adolescente, para ajudar em casa e ter como contribuir na renda familiar, o alegretense iniciou fazendo cursos e se sobressaindo. O primeiro emprego, aos 14 anos, durou 15 meses, depois ele passou a atuar em uma sorveteria. Passado um período, veio a pandemia e as dificuldades no ramo o fizeram novamente mudar, todavia, se manteve a área gastronômica.

“Aos 17 anos fazia produção para duas hambúrguerias. Foram mais alguns meses de experiência e quando fui sair da empresa, no mesmo dia iniciei trabalho em outro restaurante, foi quando me especializei em cursos no ramo de carnes (parrilla)”- comenta.

No último dia 17 de dezembro, já em outro Estado, iniciou no Las Leñas Parrilla Uruguaia, localizado no shopping das nações o maior da região, onde entrou com o propósito de fazer a parrilla uruguaia (assador) e cozinhar – falou.

Elio é filho de Vanessa Viana Dorneles e Elio Silva dos Santos, e para orgulho dos pais, até maio começa faculdade de gastronomia.

“Não importa se a situação atual não é boa, se tiver persistência tudo é possível. Tive coragem de sair da minha cidade e vir para cá onde tudo é diferente. Só eu e Deus. Mesmo assim, quando informei para algumas pessoas, que iria vir para Criciúma recebi muito apoio, inclusive de empresários. Acredito que isso é uma história que poderá inspirar muitas pessoas”- finaliza.

Abaixo o insta de Elio com mais de 6 mil seguidores. https://instagram.com/eliogabrielsantos?igshid=MWI4MTIyMDE=