Família uruguaia é presa com carro roubado

Na tarde desta segunda-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal uruguaio que viajava com o filho em um carro roubado. Eles foram abordados na BR 293 em Quaraí.

Durante atividade de combate ao crime, os Policiais Rodoviários Federais abordaram um Ka com placas de São Paulo que transitava na ponte que liga as cidades de Quaraí, no Brasil, e Artigas, no Uruguai. Ao consultarem nos sistemas, descobriram que o carro havia sido roubado em São Paulo em julho de 2020. O motorista afirmou ter comprado o automóvel, mas não comprovou a transação.

O homem, de 54 anos, viajava com a mulher de 45 e com o filho de 24, todos uruguaios. Eles foram presos por receptação e conduzidos para a Polícia Civil de Quaraí. O carro será restituído ao dono.