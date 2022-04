Explosão em britadeira nesta manhã causou forte estrondo; mas vídeo que circula na internet é fake

Logo cedo, muitos grupos de whatsApp, e ligações ao PAT, questionavam o que teria provocado o forte barulho.

Em contato com a empresa Pedra Rosada, a informação foi de que ocorreu o desmonte de uma rocha nas imediações da BR 290.

A empresa usa explosivos para fragmentar pedras e realizar a extração, beneficiamento e comercialização de rocha basalto e pedra britada.

Os moradores destacaram que a explosão de hoje, foi um pouco mais estridente do que as normais já sentidas por eles.

O responsável pela empresa confirmou a explosão e destacou que todo trabalho é fiscalizado pelos órgãos fiscalizadores.

Em contato com a Secretaria de Meio Ambiente do Município, foi informado que não houve nenhuma denúncia ou reclamação ao órgão, neste dia e, que a empresa tem todas as licenças que são feitas por órgãos do Estado como Fepam e Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA).

Já em relação ao vídeo que está sendo repassado nos grupos de whatsApp, como sendo resultado da explosão, o proprietário da empresa diz que é fake e não tem relação com o trabalho realizado nesta manhã.