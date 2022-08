Famílias atingidas pela enchente, em Alegrete, são levadas para abrigo temporário

O nível do Ibirapuitã atingiu a marca de 8,95 metros acima do nível normal no final da tarde desta segunda-feira (8), afetando diretamente as comunidades ribeirinhas, em especial moradores dos bairros Canudos, Santo Antônio e Vila Nova.

Nesta terça-feira, 22 bairros sem água em Alegrete

A Defesa Civil mantém atendimento às famílias desabrigadas e desalojadas pelas cheias do Rio Ibirapuitã.

Até o final da tarde de hoje, 18 pessoas foram atingidas, sendo 06 desabrigados(duas famílias) e 13 desalojadas(cinco famílias).

No município, a prefeitura disponibilizou dois abrigos para a população. O ginásio Honório Lemes e Posto do Bairro Macedo.

A Defesa Civil pede à população que permaneça em alerta e que não espere situações limites para solicitar ajuda, principalmente à noite, quando fica ainda mais complexa a retirada de pertences, além do risco de curto-circuito na rede elétrica.