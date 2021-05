UABA se reúne com Secretaria de Assistência Social e reinvindica demandas dos bairros

Compartilhe















Na última quinta-feira (13), A União das Associações de Bairros de Alegrete esteve reunida com a Secretaria de Assistência Social do Município.

A entidade comunitária esteve representada pelo diretor Joceli Oviedo, que ocupa o cargo de 2⁰ Secretário da UABA, numa importante reunião com a secretária Iara Caferatti.

No encontro com a assistência social foram entregues algumas demandas de vários bairros da cidade. A UABA colheu as necessidades prioritárias nas comunidades e entregou para secretaria responsável.

Também participaram do encontro, a presidente do Bairro Nilo Gonçalves, Marta Mosselin, acompanhada do seu vice-presidente Luis Euclides, que enfatizaram suas solicitações.

Entre diversos assuntos pautados na reunião, foi abordado a situação do banco de alimentos, suporte para a regularização das associações e comprometimento em apoiar os bairros em projetos sociais.

A UABA agradeceu o apoio obtido pela Secretária Iara Caferatti, da coordenadora do CREAS Daniela Haerter, coordenadora do Creas, Norma Celmira, Coordenadora do Cadastro Único e Maria Gizelda Garcia( Diretora de Proteção.

“Saímos muito contentes pela receptividade e também pela atenção e comprometimento com as demandas apresentadas para a secretária”, resumiu o diretor da UABA, Joceli Oviedo.

Júlio Cesar Santos Foto: UABA