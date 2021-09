Fazenda de Alegrete é coroada na Expointer com animais da raça Braford

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB) coroou, na tarde da última terça-feira, 7 de setembro, durante a 44ª Expointer, os grandes campeões de argola da raça Braford. O julgamento contou com a avaliação do jurado Aldo José Tavares dos Santos, e foi transmitida pelo Youtube da ABHB.

De Alegrete, a Fazenda Esperança, destacado criatório da raça Braford no município, mais uma vez mostrou muita qualidade em pista, obtendo três importantes premiações na Braford.

Braford da Fazenda Esperança foi destaque no Expointer

A Fazenda Esperança de Raphael de Sá e Silva Houayek, foi destaque na Reservada Campeã Terneira com Jóia Rara da Esperança, Campeão Touro Júnior com Arteiro da Esperança e Reservado Campeão 2 anos com Bolero da Esperança.

Ficou difícil segurar os festeiros e BM dispersa aglomeração com cerca de 200 pessoas

Fazenda Esperança foi destaque da raça Braford

Premiação destacou os melhores da raça Braford a galpão nas fêmeas e machos

O prêmio de Grande Campeão Braford foi o exemplar TEH0412, da Cabanha Vacacaí, de São Gabriel, do sócio e proprietário da Cabanha, Raul Gonçalves Southall.

Já o destaque de Reservado Grande Campeão Braford ficou com o animal U063, da Estância São Bento, de Santana do Livramento. O Terceiro Melhor macho Braford, ficou com o exemplar Z62, da Fazenda Mãe Rainha, de Lages (SC).

Fotos: Sindicato Rural de Alegrete