Transporte coletivo terá a volta dos circulares noturnos C1 e C2

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, informa que a partir do dia 13 de setembro, segunda-feira, os Circulares Noturnos C1 e C2 retornam em caráter experimental.

As linhas funcionarão de segunda-feira a sábado, com início as 20h45 e encerramento às 23h. Ambos irão partir do ponto de ônibus localizado junto da esquina da Rua Nossa Senhora do Carmo, próximo à Praça Getúlio Vargas.

Os Circulares Noturnos C1 e C2 serão linhas integradas, conforme a Lei Municipal nº6224/20, que em seu art. 7º estabelece que a empresa deverá dispor de baldeação com integração tarifária para usuários que desejem realizar deslocamento da Cidade Alta para a Zona Leste ou o inverso, com a transição ocorrendo na parada da rua Nossa Senhora do Carmo.

A capacidade de usuários dentro dos veículos deve respeitar o percentual definido pelo Protocolo Específico do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, sob o Decreto Estadual n° 55.882/2021 e suas posteriores alterações, sendo possível a disponibilidade de uso de veículos para reforço e atendimento da demanda.



Confira na galeria os horários completos.

Circulares Noturnos C1 e C2