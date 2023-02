Fé guia a MICA em seu samba-enredo

Na primeira estrofe, a escola apresenta-se e diz o que traz para o público, que são coisas boas, “trazendo o amor e o bem”, também leva a fé.

Na segunda estrofe, explica que não é preciso ver para sentir e acreditar em algo. Elementos das religiões de matriz africana estão presentes, como o terço, que provavelmente representa o sincretismo religioso da religião católica com as afrodescendentes. As guias ligam um filho de fé e os orixás, já os patuás são amuletos feitos com pedaços de tecidos que variam de cor simbolizando cada orixá.

Em seguida, salienta-se que a fé é algo universal, englobando todas as religiões. Finalizam afirmando que tudo é possível, que o amanhã será melhor, desde que haja fé.

Lá do alto vem a fé que me guia. Minha Mocidade é luz e o samba minha canção de cada dia

A MICA chegou, amém

Trazendo o amor e o bem

Faz do samba minha oração

Mocidade, religião

Acreditar que é possível ir além

Na fé que não deixa faltar

Quem toma o caminho do bem

Não é preciso ver pra crer

Na luz que aquece a alma

Em terços, guias, patuás

Encontrar a paz

Que nos acalma

Fazendo com o divino, um elo de amor

As bênçãos do criador

A mesma fé em todas as crenças, aos olhos de Deus não há diferença

Feitiços sobrenaturais

Magias se tornam reais

Bruxarias no mundo da ilusão

Profecias apontam a direção

Esperança em cada um de nós

Minha fé vai desatar os nós

O amanhã vai ser melhor

Serás a campeã, o mundo aos teus pés

Um mar azul e branco de fiéis