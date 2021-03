Nem todos os idosos com 65 anos puderam ser vacinados em Alegrete

Compartilhe















Depois do problema de refrigeração com 500 doses de vacinas no último final de semana, que estavam no PAM Central em Alegrete, o governo do Estado repôs mais 500 doses do imunizante para à cidade .

A orientação da Secretaria da Saúde é para que nesta quarta- feira, dia 31, os idosos com 65 anos ou mais fossem as suas unidades de saúde de referência para receber a primeira dose da vacina.

Acontece que muita gente foi cedo para a fila e relata que não foi vacinado, porque disseram que não tinha mais vacina. Muitos vieram do interior do município e chegaram nos postos e foram informados de que não tinha mais o imunizante, no caso os idosos de 65 anos.

A enfermeira Juliana Michael, chefe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde, explica que destas 500 doses que foram repostas, 190 foram o saldo destinados aos de 66 anos ou mais que deveriam ser vacinadas no último domingo. As demais doses desta décima remessa vão ser destinadas para imunizar com a dose 2 os profissionais da saúde e idosos que já receberam a primeira dose

Em contato com a Delegada Regional de Saúde, Heilli Temp, ela lembrou que compete a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde a distribuição das vacinas aos 11 municípios que fazem parte da Coordenadoria.

Vera Soares Pedroso