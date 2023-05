Feira da Saúde, um shopping de serviços no calçadão

Alegrete acolheu mais uma edição da tradicional Feira da Saúde promovida pelo Lions Clube Ibirapuitã, em parceria com a Prefeitura e outras instituições e entidades. O evento que aconteceu no dia 13, das 9h ao meio-dia, é uma importante oportunidade para que a população tenha acesso a serviços de saúde de qualidade e informações relevantes sobre prevenção e cuidados com a saúde.

Com o sol brilhando no céu, a manhã de sábado foi movimentada e muitas pessoas procuraram as entidades que participaram da Feira da Saúde, no Calçadão Hélio Ricciardi. A Unidade Móvel de Vacinação da Secretaria Municipal de Saúde esteve presente e realizou aplicações de vacinas, o que contribuiu para aumentar a cobertura vacinal da cidade.

Além disso, também foram oferecidos atendimentos médicos e odontológicos, testes de glicemia, aferições de pressão arterial, testes de acuidade visual e cadastros de medula óssea. O Hospital de Guarnição de Alegrete (HGUA) marcou presença no evento, oferecendo informações sobre carreira militar e orientações em saúde.

O Serviço de Atendimento Especializado (SAE) também participou da Feira da Saúde, oferecendo testes rápidos, orientações sobre saúde sexual e distribuição de preservativos e materiais informativos.

A equipe de vetores, concomitante do “mascote Mosquito da Dengue”, da Secretaria de Vigilância Sanitária, orientou a população sobre a prevenção da doença, que vem se tornando um grande problema de saúde pública em todo o país .

Os promotores da Feira da Saúde ressaltam a importância do evento, que reúne as principais instituições de saúde da cidade e proporciona uma aproximação ainda maior da população com os serviços oferecidos. A iniciativa contribui para a promoção da saúde e para a prevenção de doenças, o que é essencial para garantir o bem-estar da população de Alegrete e região. A Feira da Saúde é um exemplo de como a união de esforços entre entidades e instituições pode trazer benefícios para a população. Além de oferecer serviços de qualidade, a feira é uma oportunidade para conscientizar a população sobre a precaução e cuidados com a saúde. Até o momento desta postagem, não havia o saldo total de atendimentos, contudo, destaca-se que foram numerosos.