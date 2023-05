Brick da Praça, na véspera do Dia das Mães, reenergizou o evento

No sábado(13), que antecedeu o Dia das Mães, a Praça Getúlio Vargas de Alegrete, foi o palco de mais um evento promovido pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com outras pastas da administração municipal. O Brick na Praça, como é conhecido, contou com a participação de mais de 100 expositores, que levou para o público uma variedade de produtos e serviços.

O clima ensolarado e alegre contribuiu ainda mais para o sucesso do evento. As alamedas da Praça Getúlio Vargas estavam cheias de opções, simpatia e clientes. Famílias inteiras passavam pelo local encantadas com as opções oferecidas pelos expositores. A iniciativa tem como objetivo movimentar o comércio, criar oportunidades de negócios e fomentar parcerias entre os empreendedores.

Os visitantes puderam encontrar no Brick uma variedade de opções de presentes, artesanatos, guloseimas e peças de brechós solidários. O evento é um convite ao lazer e ao entretenimento, sendo ideal para um passeio em família ou com os amigos. A Praça Getúlio Vargas é um espaço democrático e popular, que recebe pessoas de todas as idades e de todos os bairros.

A ação foi um sucesso, segundo relatos de responsáveis ​​pelas bancas ouvidos pela reportagem do PAT. Eles citaram a realização de participar da edição que estava com um movimento acima da média de todos os demais. A iniciativa tem contribuído para a geração de renda e para a valorização dos produtos e serviços produzidos pelos artesãos, empreendedores e comerciantes locais.

O Brick na Praça aconteceu das 9h às 17h, véspera do Dia das Mães, e certamente abrilhantou ainda mais a véspera do dia das mães alegretenses. Além disso, o evento é um exemplo de como é possível promover a cultura, o lazer e o empreendedorismo em uma cidade, envolvendo a população e movimentando a economia local.