Lorenzo vence na júnior da Copa Centro de Velocross em Dona Francisca e segue líder

A 5ª etapa contou com centenas de pilotos de todo o estado, com motos nacionais e importadas, além das categorias feminina e infantil que deram um show à parte.

De Alegrete, Lorenzo fez bonito e conquistou mais uma vez o 1° lugar na categoria júnior, em etapa da Copa Centro de Velocros. Com a vitória, o alegretense lidera a competição em sua categoria, restando mais uma etapa para o término.

O evento foi uma promoção da Prefeitura Municipal de Dona Francisca, do grupo de Trilheiros Trava Trilha e organização da equipe Rigol Racing Team, que protagonizaram uma festa para toda população franciscana e região, que prestigiou mais uma etapa da Copa Centro, com muita velocidade e adrenalina.

Lorenzo enalteceu a cidade de Alegrete, no lugar mais alto do pódio. Dessa vez em Dona Francisca, terra dos seus antepassados.

Foi muita emoção para a família do guri, que vibrou e acompanhou o som do hino de vitória do Airton Senna e a voz do locutor da prova, anunciando a chegada e bandeirada para Lorenzo 09, o guri do Alegrete, bradou o locutor.