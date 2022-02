Feira do Livro e FAC confirmados para outubro

Na quarta-feira, 23, a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com o Sesc, realizou reunião que deu largada aos trabalhos de planejamento para a Feira do Livro e o Festival Alegretense da Canção, que também conta com o apoio da Associação dos Amigos do Festival Alegretense da Canção (AFAC), para o ano de 2022, na Sede do Sesc Alegrete.

Esta primeira reunião contou com a presença da secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Ângela Viero; da diretora da unidade de Alegrete do Sesc, Cláudia Rizzati; da diretora de Cultura da Prefeitura, Andréa Oliveira; do coordenador cultural do Sesc Alegrete, Paulo Amaral; e do jornalista Paulo Berquó, servidor da equipe da Cultura e que está retomando suas atividades no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek.

Questões como o tema da Feira do Livro, patrono, escritores homenageados deverão ser aprofundadas em reuniões futuras. Semanalmente uma equipe de coordenação manterá reuniões, onde todas as questões serão amplamente debatidas.

– “A Feira do Livro é a menina dos olhos da cultura alegretense e precisamos dar a ela relevância e atenção máxima, ressaltou a secretária Ângela. Por sua vez, Cláudia Rizzatti salientou a importância da parceria: “ o Sesc orgulha-se de somar à Prefeitura em eventos artístico-culturais da dimensão da Feira do Livro e do nosso Festival da Canção, reforça a diretora da unidade de Alegrete do Sesc.

A próxima reunião será realizada logo após o Carnaval, já reunindo mais nomes para democratizar as escolhas.