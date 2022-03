Feira do Peixe terá redução na oferta em razão da estiagem

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SAPDR), deu início aos preparativos para a Feira do Peixe 2022, que deverá ocorrer da mesma forma do ano de 2021, onde a comercialização na Praça Getúlio Vargas e no espaço do Feirante, aconteceu de forma escalonada, em datas anteriores à Semana Santa, devido às restrições impostas pela pandemia.

Neste ano, a equipe técnica da SAPDR, já realizou visita aos piscicultores com o objetivo de aferir o levantamento de nível dos reservatórios e estimar a produção esperada.

Segundo a SAPDR, em função da estiagem, a produção será menor em relação ao ano passado, inclusive pelo baixo nível de um reservatório já ocorreu uma despesca ( consiste no processo de retirar os peixes da unidade de cultivo) na localidade do Durasnal.