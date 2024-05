Felipe Chaia Paz: um amor interrompido por uma tragédia

Share on Email

O empresário uruguaio de 40 anos, faleceu na noite de ontem (27) na Santa Casa de Alegrete, onde estava internado há 25 dias. Natural de Artigas e sócio proprietário do Free Shop Chaia, ele sofreu um acidente de trânsito no último dia 3 de maio, na BR 290, entre Alegrete e Uruguaiana.

Chaia retornava de Alegrete para Uruguaiana quando uma capivara invadiu a pista. Ao tentar desviar, o empresário atropelou o animal, perdeu o controle do veículo e colidiu com um caminhão baú. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde passou por diversas cirurgias, mas não resistiu às complicações decorrentes do acidente.