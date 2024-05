Vereador alerta para projeto que aumenta salários do prefeito, vice e secretários municipais

Um pauta que, com certeza, vai gerar muita polêmica é a votação do reajuste do salário do prefeito, vice, e secretários municipais de Alegrete que passará a vigorar a partir de janeiro de 2025. O projeto de Lei 012/2024 que estava previsto para ir à votação, na semana passada, teve pedido de adiamento pelo Vereador Vagner Fan. O objetivo, segundo ele, é para que a comunidade saiba do que vai ser votado e as pessoas cobrem de seus vereadores. – Não importa quem será o novo prefeito, vice e os novos secretários municipais, mas diante da situação do Estado, do nosso município que carece de muita coisa, pode ser legal, mas é imoral aceitar tais reajustes, atesta Fan.

Se for aprovado, na sessão que for a votação, o Prefeito que assumir em janeiro de 2024 vai passar a ganhar 30 mil, Vice-prefeito 19,500 e os secretários municipais 13.500 reais

Ele diz que o projeto vem da Prefeitura, e por regimento, foi apresentado pela Mesa diretora da Câmara de Vereadores e estava previsto para ser votado na semana passada. Como o vereador do PL pediu adiamento será votado, provavelmente, na sessão da próxima segunda- feira (3). Vagner Fan acredita que a comunidade deva ter conhecimento, porque sai do orçamento do município que é pago por todos os contribuintes. A nossa cidade não tem emprego e investimento industrial e muitos precisam sair daqui para trabalhar -Então me coloco aqui como cidadão, porque independente de quem seja eleito para assumir em 2025 a comunidade precisa saber, atesta.

O vereador João Monterio do PP, também, não é favor da aprovação desses reajustes porque sabe que Alegrete precisa de investimento em muitas coisas e temos que ter responsabilidade com o orçamento público, salienta.

O mesmo corrobora Jaime Duarte dos Republicanos, que não aceita que votem a favor desse reajuste, sendo que a grande maioria dos trabalhadores ganha o mínimo. Para o reajuste dos vereadores que fechou em 13mil bruto eu também votei contra, diz.

O atual salários dos vereadores de Alegrete é R$ 10.222,84, o vice-prefeito recebe R$ 16.319,66 e o prefeito do Município percebe um salário de R$ 27.616,08 agora em 2024.

Para se ter uma idéia, o novo Prefeito de Porto Alegre que será eleito em outubro, para o próximo ano vai passar a receber 34,9 mil de salário para uma cidade com de 1,5 milhão de habitantes.

