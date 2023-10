Festa beneficente na Saint Pastous alegra criançada do bairro

Segundo um dos organizadores do evento, Rafael Machado ( Rafinha), o intuito foi promover diversão e entretenimento aos jovens do conglomerado da Zona Leste.

Rafinha explica que essa ideia de realizar o evento surgiu há quatro meses. Desde então, em parceria com o pastor Peterson Paz, foi realizado um trabalho de arrecadação de fundos para realizar o evento. O líder comunitário salienta que sem o apoio dos parceiros essa iniciativa não teria ocorrido, ” os patrocinadores, a comunidade, a todos, meu muito obrigado por oportunizar esse dia às crianças do bairro Saint Pastous”, agradeceu o jovem.

Ele relata que desde jovem várias pessoas do bairro sempre realizaram atividades beneficentes e que sente-se na obrigação de contribuir com a formação social das crianças na Saint Pastous. Ele espelha-se nesse contexto e promete sempre que possível realizar ações em prol da comunidade. Ao todo compareceram mais de 70 crianças no último domingo que puderam degustar doces e salgados.

O projeto continua, e segundo Rafael, a ideia é começar no mês de janeiro a atividade “Criança Feliz” que vai envolver didáticas festivas da páscoa. Pede que a comunidade alegretense continue contribuindo com arrecadações para que seja possível realizar mais festas para as crianças do bairro.

