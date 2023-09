Museu Space Adventure realiza o sonho de garoto alegretense apaixonado por astronomia

Share on Email

Autodidata na maioria de seus estudos em astronomia, Murilo, que é fluente em inglês, desenvolveu um conhecimento notável sobre o sistema solar. Ele recebeu o diagnóstico de autismo leve aos 3 anos.

Seu desejo era visitar o Space Adventure, localizado em Canela, e este sonho se tornou realidade no final de agosto. Para tornar isso possível, sua mãe decidiu criar um vídeo em inglês para o Space Adventure, mostrando a paixão de Murilo pelo local. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e marcado o museu, que prontamente ofereceu a Murilo a oportunidade de visitar o museu.

“No dia 26 de agosto, chegamos lá e retornamos no dia 27 de agosto. Chegamos no sábado às 11h e saímos de lá no domingo às 10h”, disse a mãe, Eliane Nardon Dias.

Murilo ficou impressionado com o local, descrevendo-o como maravilhoso. Ele também elogiou a equipe do Space Adventure por sua atenção e apoio. Além disso, o museu contratou um profissional para filmar toda a visita de Murilo dentro das instalações, cobriu os custos da viagem e estadia em Canela, e presenteou-o com vários presentes, incluindo um telescópio.