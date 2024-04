Motorista cai em buraco de obras da Corsan e carro é “engolido” em Alegrete

Segundo relatos do motorista, de 29 anos, ele seguia em direção ao bairro quando se deparou com a situação. A via estava sinalizada nas imediações da obra e o condutor afirmou que quando percebeu já estava com o veículo tombado no buraco.

Funcionários da Corsan estavam no local, mas nenhum deles, dentro do buraco. Conforme o motorista que não se feriu, chovia no momento do acidente o que dificultou ainda mais a visualização da sinalização. Ele ficou encarregado de providenciar a remoção do veículo.

Além disso, foi constatado que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação, e por isso foi autuado pela Brigada Militar, assim como, pela recusa ao teste do etilômetro.

A reportagem do PAT, esteve no endereço, porém, não encontrou representantes da Corsan. Contudo há informações preliminares de que eles já estavam providenciando o fechamento do buraco quando o acidente aconteceu. Permanecemos à disposição para mais informações sobre o caso.