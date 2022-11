Festa tricolor recebe presidente do Grêmio num domingo azul, preto e branco

As dependências do Clube Atlético Sete Setembro por um momento pareciam uma parte da Arena, tal a euforia e colorido das faixas das torcidas organizadas.

A 3ª edição da Festa Tricolor superou as anteriores, em público e, principalmente, em atrações. Também pudera, por volta das 13h, pisava em solo alegretense o novo presidente eleito do Grêmio Fotball Porto-alegrense Alberto Guerra, acompanhado da esposa e dois colaboradores do clube, ele chegou direto ao maior Marco da Bandeira do Grêmio, no posto Pilecco – BR 290.

O cartão postal tricolor do Alegrete foi reinaugurado. E tamanha foi a surpresa do presidente em descerrar o pano azul e ver uma homenagem prestada pelo consulado alegretense. A recepção foi rápida e com um número reduzido de pessoas.

Adão Ramos, Irno Bordignon, diretor consular, diretor Fumaghari e vereador Moíses Fontoura estiveram na cerimônia. O presidente, terceiro comandante gremista a visitar a 3ª Capital Farroupilha se disse emocionado e agradeceu a distinção.

A festa já rolava no Sete de Setembro quando o presidente chegou e logo foi avisado que tinha uma taça para levar para Porto Alegre.

O Grêmio reforçado pelos ex-craques gremistas João Antônio, Dinho e Carlos Miguel bateu o Inter por 3 a 2 no Gre-Nal do Papai realizado no estádio Farroupilha, numa promoção da Rádio Alegrete.

O evento voltou após dois anos. A tradicional festa gremista devido à pandemia não era realizada desde 2020.

A festa foi completa com as Bandas da Geral do Grêmio de toda Fronteira Oeste, que estenderam os tradicionais “panos” deixando o Clube Atlético Sete num verdadeiro clima da Arena do Grêmio.

Um almoço com um suculento churrasco reuniu as bandas do grêmio da região Barra do Quarai, Uruguaiana, Quarai, Santana do Livramento, Rosário, Santa Maria, Santa Cruz e Dom Pedrito.

O presidente Alberto Guerra foi saudado em sua entrada no clube e recepcionados por torcedores que registraram o momento.

Em entrevista exclusiva ao PAT, o presidente Alberto Guerra já sentado numa mesa tomando uma água com gás, revelou o carinho e se disse tocado pela recepção. “Não sei se eu mereço tudo isso. Mas o Grêmio é grande”, destacou entre um gole de água.

Bastante à vontade, o presidente gremista respondeu que vai direcionar uma atenção especial as categorias de base. Indagado sobre o Efipan e alertado que os craques passam por aqui, foi enfático em dizer que as categorias de base é o coração do clube. Prometeu uma atenção redobrada, tanto em infraestrutura e as melhores condições possíveis para a gurizada.

Sobre o elenco profissional, destacou que o momento é de trabalho em busca de reforços, formar plantel e que já para o gauchão devem chegar no mínimo quatro reforços. Quer ganhar o brasileiro já na volta a Série A. Embora admita a situação do clube para essa retomada, falou do esforço em fazer um time novamente competitivo. O presidente disse que a festa só comprova a força do clube e a recepção calorosa faz com que ele retorne a Capital com mais energia de trabalhar para o melhor do Grêmio. A cada foto que chegava no seu celular da festa, ele remetia logo para o técnico Renato, para externar a energia e força do torcedor gremista.

As atrações principais, que marcaram história no Imortal, como: Dinho, Carlos Miguel e João Antônio, além do presidente Alberto Guerra, foram ao encontro da torcida. Num painel montado e na frente das taças da Copa do Brasil e Libertadores, uma centena de fotos.

O presidente foi chamado no palco pelo radialista da Rádio Nativa, Giovane Moraes que ao lado cônsul Adão Ramos entregaram a taça do Gre-Nal e dois presentes. Uma tábua de cortar churrasco personalizada e uma garrafa térmica e cuia com bomba personalizada do presidente Alberto Guerra. Mais uma vez emocionado o presidente agradeceu e recebeu um parabéns a você, ele que aniversariou no sábado (26).

A festa teve muita música, brindes e apresentação de Mah Dutra Consulesa e apresentadora da TV play da Hora Consular. Subiram ao palco bandas e artistas locais. Black Stone, Os Chacreiros, Olivério Coelho e Bruno Souza.

Para encerrar com chave de ouro, no início da noite foi realizada a escolha da nova Musa do Grêmio 2023.

A musa do Consulado do Grêmio de Alegrete é Lívia Sanguinete, sob coordenação do desfile a agência Ferrari, de Osvaldo Ferrari e Miguel. Lívia superou outras três candidatas e ficou com a faixa.

Para o cônsul Adão Ramos a avaliação foi bastante positiva. Ele credita como a melhor festa do consulado já realizada na cidade. “Mais de mil pessoas passaram pelo Sete, trouxemos o presidente Alberto e três ícones do Grêmio. A torcida compareceu e gostou das atrações. Muito feliz pelo resultado e apoio de todos”, destacou Ramos.