Festejos de 2022 com toda a programação – Desfile Temático e Canto Farroupilha

A Comissão dos Festejos Farroupilha realizou o lançamento do Festejos Farroupilha de 2022, na noite do dia 26, com representantes de CTGS, piquetes, Prefeitura e Câmara, Poder Judiciário, Brigada Militar. Esse que é um dos maiores eventos de Alegrete e do Estado.

O coordenador Cléo Trindade disse que foi uma noite especial do lançamento dos Festejos Farroupilha, com toda programação que inclui mateadas, concursos, encontro de laçadores e o diferencial com o Desfile Temático – um evento de uma beleza singular que distingue Alegrete no mês Farroupilha no RS.

Na mesma ocasião, houve do lançamento do Cantinho e Canto Farroupilha – festivais que retomam depois de dois de anos de pandemia em que tudo foi cancelado. Esses festivais valorizam os talentos de compositores e intérpretes. de Alegrete, RS e outros Estados.

A patrona dos Festejos de 2022 em Alegrete é a professora Eunice Dorneles.