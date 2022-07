Flamengo vence Inter em rodada histórica do Efipan

Após três rodadas, o torneio teve que ser transferido para o campo de futebol de ua unidade militar. Assim, a rodada de terça-feira (26), foi disputada no campo do estádio Tenente Coronel Valeriano do 6º Regimento de Cavalaria Blindado.

A organização optou por essa medida afim de dar um fôlego no castigado gramado do estádio municipal. A terça registrou mais cinco partidas com 21 gols assinalados. Pela primeira vez em 41 edições, o torneio não teve presença do público. Os jogos no 6º RCB não tiveram autorização de transmissões por imagens, apenas áudio das emissoras de rádio e ingresso de profissionais de imprensa credenciado no evento.

Com a bola rolando no campo do quartel, mais um fato histórico. O time anfitrião aprontou para cima do Internacional. A primeira vitória rubronegra nesta década no torneio foi bastante comemorada pelos comandados do técnico Jesus Antunes.

O Flamengo fez um jogo duro contra o colorado, bastante marcação típico do futebol gaúcho e não cedeu espaço para o adversário. O time do treinador Chiquinho não convenceu e se viu envolvido pelo bom conjunto flamenguista.

A vitória alegretense saiu dos pés do bom atacante Erick Vieira, 1 a 0 Flamengo em cima do colorado. A partida foi realizada no final da tarde de terça-feira.

Antes logo após ao meio-dia, jogaram Palmeiras e Club Missiones. Mais uma vez os uruguaios decepcionaram e foram goleados pelo Verdão.

Gols de Bernardo (2), Derick (2), Fabrício, Matheus Lacort e Fernandinho, na goleada de 7 a 0 do Palmeiras sobre o Missiones.

Um bom jogo foi registrado entre Grêmio e Guarapuava. Paranaenses e gaúchos fizeram um jogo equilibrado de muita entrega de ambos os lados. Cauê marcou para o Lobo, logo em seguida Roger Dias empatou para o tricolor. Na etapa final o Grêmio virou com Gabriel aos 10′ e aos 17′, fez 3 a 1 com Vitor Ramos.

O Guarapuava correu atrás do prejuízo e descontou aos 24′ com Kaio, numa cobrança de penalidade. Daí em diante, o tricolor assegurou a vitória diante de um esforçado time do Paraná.

Dois jogos foram realizados pela manhã. O Noia superou o Juventude por 2 a 1 e o bom time do Coritiba fez 3 a 2 no Redbull, em outro bom jogo da rodada.

Após três jogos para cada equipe, a liderança é do Coritiba com 9 pontos, mesmo número do Palmeiras que perde nos critérios técnicos para o time de Curitiba. A 3ª posição é do Grêmio com 7, logo em seguida vem o Flamengo de Alegrete com 6 pontos, Noia 4; Juventude 3; Inter 2 e Guarapuava 1, formam o G8, Redbull Bragantino (1ponto ganho) e Missiones (0 ponto), estão fora da zona de classificação.

Quarta com jogos no Farroupilha:

14h30min – Guarapuava x Club Missiones

15h50min – Juventude x Redbull Bragantino

17h10min – Flamengo x Palmeiras

18h30min – Inter x Novo Hamburgo

19h50min – Grêmio x Coritiba

Nesta quarta-feira (27), mulheres não pagam na geral. Setor de pavilhão custa R$ 8,00 (Oito Reais), arquibancadas (R$ 5,00) e Geral (R$ 2,00).

