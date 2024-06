Festejos Farroupilha 2024: ex-BBB Matteus Amaral fomenta turismo e cultura gaúcha

Share on Email

Matteus será um dos principais ativos de divulgação do movimento. O principal intuito dos organizadores é movimentar o turismo local e valorizar ainda mais a cultura do município. O ex-BBB será o principal multiplicador da tradição e dos costumes gaúchos.

O alegretense expôs, ao Prefeito Márcio Amaral e ao Vice-prefeito Jesse Trindade, alguns pensamentos e ideias sobre o movimento e fez questão de destacar que tentará trazer a namorada, Isabelle Nogueira, para conhecer de perto o tradicionalismo do Rio Grande do Sul. Novas reuniões serão marcadas para o alinhamento completo do projeto.

Fotos: Matteus Amaral e Prefeitura de Alegrete