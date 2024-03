Fevereiro fecha com gasolina pesando mais no bolso dos alegretenses

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, através do Procon, realizou mais uma Pesquisa de Preços dos Combustíveis. A pesquisa é referente ao mês de fevereiro, no qual foram visitados 19 estabelecimentos, em razão das movimentações de preço, sendo incluídos os impostos de ICMS.

O preço da gasolina comum em Alegrete vem sendo encontrado por R$ 5,84, menor valor, e se estabeleceu em R$ 6,39, o maior. Já o valor médio da gasolina aditivada se encontra entre R$ 5,86 e R$ 6,59. Quanto ao óleo diesel comum, o preço médio está sendo disponibilizado por valores entre R$ 5,91 e R$ 6,56. No óleo diesel S10, oscila entre R$ 5,99 e R$ 6,25.

O Etanol se mantém no valor médio entre R$ 4,17 e R$ 4,99, sendo disponibilizado em apenas quatro estabelecimentos. A reportagem do PAT, entrevistou algumas pessoas nas ruas sobre a opinião delas referente essa nova suba no valor bruto da gasolina.

Pedro de Souza, é morador do bairro Kennedy e reforçou sua insatisfação com a suba do litro da gasolina.”Pagamos impostos e nunca para de subir o combustível, esperamos que dê uma estagnada no valor, desse jeito, sem condições”!, disse o alegretense.