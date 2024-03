Uruguaiana registra 10 novos casos de Dengue nos últimos dois dias

A vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Uruguaiana, no final da noite de quarta-feira, confirmou haver 10 casos de dengue no município. Quatro casos nas últimas 48 horas.

Os mais recentes foram o de uma jovem de 24 anos, moradora do bairro Ipiranga e o outro, um homem de 38 anos, residente no bairro São João. Agora são cinco infectados autóctones (enfermidade contraída na própria cidade).

No momento, as notificações saltaram para 107, sendo que 41 casos ainda estão em aavaliação laboratorial. E do total, 56 foram descartados. Em 2023, houve 34 casos confirmados de dengue, ao longo do ano, na cidade.

A médica veterinária, Laura Massia, responsável pela vigilância ambiental em saúde do município, reitera que no LIRAa – Levantamento Rápido de Índice para Aedes aegypti, do último mês, foram registrados 278 focos, em números absolutos, de larvas do mosquito, representando 12,3% do Índice de Infestação Predial (IIP) e que todo cuidado é pouco.

Informações: Secretaria de Saúde de Uruguaiana