Fevereiro foi de saldo positivo na geração de emprego em Alegrete

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), realiza o controle mensal de vagas de emprego em todo o país. O saldo do mês de fevereiro em Alegrete aponta 101 vagas positivas, considerando admissões e demissões.

Depois de um fraco desempenho no primeiro mês do ano, onde o município havia criado apenas duas novas vagas de empregos com ajuste finalizado, fevereiro teve uma reação animadora. Foram registradas 467 admissões e 366 desligamentos. A abertura de 101 novos postos de trabalho foi puxada pelo setor de indústria, que das 116 contratações no mês, cessou 53 empregos formais com carteira assinada. Só no setor industrial foram criados 63 vagas. Já o setor de Serviços criou 26 novas vagas, seguido da agropecuária, responsável por oito postos em fevereiro. Os setores de construção e comércio ficaram com apenas dois postos criados, cada um. O comércio admitiu 139, enquanto a construção teve 25 contratos firmados no início de fevereiro.

Num comparativo com o mesmo período de 2022, quando o município registrou 489 admissões e 378 desligamentos, totalizando um saldo de 11 novos postos de trabalhos, fevereiro de 2023, contabilizou menos 10 novas vagas em relação a fevereiro do ano passado. Nos dois primeiros meses do ano o município admitiu 879 e desligou 776, abrindo 103 novos postos de trabalho em 2023. Os números de março serão divulgados no próximo dia 28 de abril, conforme cronograma do Ministério do Trabalho.

O Brasil criou 241.785 vagas com carteira assinada em fevereiro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira, 29, pelo Ministério do Trabalho. O resultado decorreu de 1.949.844 admissões e de 1.708.059 demissões. No mesmo mês de 2022 foram criadas 353.294, na série com ajustes. O resultado ficou acima da projeção de 156,5 mil postos formais de trabalho, conforme pesquisa do Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de abertura líquida de 124,70 mil a 261,430 mil vagas.

Considerando os meses de janeiro e fevereiro, foram abertas 326.356 vagas. Esse é o resultado mais baixo para os dois primeiros meses do ano desde a reformulação do Caged, em 2020. A comparação considera os dados com ajustes, quando o Ministério do Trabalho registra declarações entregues fora do prazo pelos empregadores e retifica os dados de meses anteriores. A mudança da metodologia não torna possível a comparação com anos anteriores a 2020.

A abertura foi puxada pelo desempenho do setor de serviços no mês, com a criação de 164.200 postos formais, seguido pela indústria geral, que abriu 40.380 vagas. Na construção, houve abertura de 22.246 vagas em fevereiro, enquanto houve um saldo positivo de 16.284 postos de trabalho na agropecuária. O comércio registrou o fechamento de 1.325 vagas no mês.

No segundo mês do ano, em todas as 27 unidades da Federação foram registrados resultados positivos no Caged. O melhor desempenho foi novamente registrado em São Paulo, com a abertura de 65.356 postos de trabalho.

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada chegou a R$ 1.978,12 em fevereiro. Comparado ao mês anterior, houve redução real de R$ 54,14 no salário médio de admissão, uma variação em torno de 2,47%.

Foto: reprodução