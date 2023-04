UTI Neo é o berço de acolhimento para bebês que chegam antes da hora

Share on Email

Para quem chegou ao mundo antes da hora, a luta para sobreviver é árdua. Saídos do conforto uterino para um ambiente hostil, os bebês prematuros começam a nova jornada tendo de enfrentar inúmeras adversidades, assim foi com Luiza Padilha da Rocha que veio ao mundo, prematura, no último dia 3 por meio de uma cesárea, pesando 2.175kg e 41 cm.

Ela é o quarto filho de Vina Padilha que tem com ela, três meninas e um menino. A mãe procurou o PAT para fazer um agradecimento especial a toda equipe que atua no hospital – Santa Casa, em especial, na UTI Neonatal.

Ela disse que precisou ir para o hospital com 34 semanas de gestação, quando a cesária foi realizada diante de um problema relacionado a hipertensão. Logo que nasceu, Luiza já recebeu todo atendimento e acolhimento da equipe da UTI Neo, local que ficou por dez dias, até a alta na tarde de quinta-feira(13).

A mãe também precisou ficar hospitalizada, mas ambas estão bem e, neste momento está em casa com a família completa, no bairro Promorar. Vina disse que todo carinho recebido foi de vital importância e que ela e o esposo Cesar Augusto da Rocha são eternamente gratos pela paciência e dedicação que receberam da equipe. “Precisamos agradecer a nossos familiares também que sempre estão auxiliando”- comentou.

A assistência neonatal humanizada realizada em Alegrete, estimula o desenvolvimento físico e emocional dos bebês, com práticas como: o Método Canguru – metodologia de assistência a recém-nascidos de baixo peso (menos de 2,5 quilos) que, dentre outras condutas, preconiza a participação da família nos cuidados dos bebês, inclusive nos casos de internação hospitalar de longa permanência.

“Vivenciar milagres e participar da vida dos prematuros é um privilégio para todos nós da UTI neonatal”,- acrescentam os profissionais que atuam de forma incansável e dedicam-se diariamente a um cuidado acolhedor entre recém-nascido e família com segurança e carinho.