Jipeiros que fizeram a trilha Baguais do Barro deram show

Neste último final de semana foi realizado o 1º passeio/trilha Baguais do Barro em concomitância ao Festival da Linguiça de Alegrete. Na sexta-feira(14), as viaturas off road foram levadas ao Parque Doutor Lauro Dornelles e ficaram nas imediações dos carros antigos.

Já no sábado(15), 25 jipeiros se reuniram para enfrentar uma trilha desafiadora em meio à natureza, pois é de conhecimento de todos que os participantes são conhecidos por gostarem de aventuras e adversidades, e uma trilha com obstáculos de barro é certamente uma atividade que atrai muitos desse esporte.

A aventura começou com a concentração dos jipeiros em um ponto de encontro no Parque Doutor Lauro Dornelles, na Avenida Tiarajú. A partir das 9h, eles seguiram num passeio pela Avenida Tiaraju, Eurípedes Brasil Milano, Barão do Amazonas, passaram pela Praça Getúlio Vargas, dando continuidade pela Avenida Doutor Lauro Dorneles, Avenida Assis Brasil, Praça General Osório e Daltro Filho em direção à Hípica do 6º RCB, onde ocorreu a trilha. O passeio foi percebido pela população devido a beleza dos jipes e o anúncio de que estavam passando pelas vias com muita buzina e ronco dos motores.

A trilha foi repleta de obstáculos naturais, como pedras e árvores, subidas e descidas perigosas, mas o que mais chama a atenção é a lama. Os jipeiros precisaram enfrentar verdadeiras piscinas de barro e descer ladeiras escorregadias. Os participantes demonstram suas habilidades na condução dos veículos, superando os obstáculos com muita destreza e habilidade. A adrenalina estava à flor da pele, e para cada etapa vencida ficou a sensação de uma enorme satisfação. Ao total foram cinco obstáculos com barro e um obstáculo de Desafio, saindo campeão – Silon Cardoso.

A trilha de jipeiros com obstáculos de barro reuniu pessoas apaixonadas por aventura e natureza, que puderam compartilhar essa paixão em uma experiência única. Com certeza, essa é uma atividade que ficará marcada na memória de todos os participantes do Baguais do Barro de Alegrete, Chácara do Willys e Associação de jiperos de Alegrete. “Também recebemos os amigos da Fronteira off Road de Uruguaiana, no Parque”- disse um dos jipeiros ao PAT – Luciano Trindade.

Os apoiadores do evento foram o 6º RCB, Unimed Alegrete( que os acompanhou com a ambulância) e a Secretaria de Agricultura do Município.