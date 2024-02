Fevereiro roxo e laranja: o mês voltado para o cuidado com lúpus, fibromialgia, alzheimer e leucemia

Fevereiro é o mês dedicado à conscientização e prevenção de diversas condições de saúde, incluindo leucemia, fibromialgia, Alzheimer e a doença de Lúpus. Por meio das campanhas Fevereiro Laranja e Fevereiro Roxo, esse período se destaca pela importância da conscientização, identificação precoce e promoção de ações sobre essas doenças.

As campanhas não apenas informam sobre essas condições médicas, mas também promovem solidariedade, empatia e pesquisa para avançar nos tratamentos e na qualidade de vida dos pacientes. As cores laranja e roxo não representam apenas tons neste mês, mas sim símbolos de esperança, conscientização e união diante dos desafios da saúde global.

Fevereiro Roxo – Fibromialgia

A fibromialgia, caracterizada por dor generalizada e sensibilidade em pontos específicos do corpo, afeta de 2% a 12% da população adulta no Brasil. A síndrome atinge 2,5% da população mundial, predominantemente mulheres entre 30 e 55 anos.

Fevereiro Roxo – Alzheimer

A Doença de Alzheimer, neurodegenerativa e prevalente em idosos, é um desafio devido à sua origem genética ainda desconhecida. Seus sintomas incluem falta de memória, repetição de perguntas e dificuldade em realizar tarefas cotidianas.

Fevereiro Laranja – Leucemia

Segundo estimativa do Instituto Nacional do Câncer, a leucemia vai afetar mais de 11 mil pessoas no Brasil entre 2023 e 2025. Com tratamentos como quimioterapia e transplante de células-tronco, o acompanhamento médico é crucial para determinar a abordagem mais adequada.