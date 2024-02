Movimento no comércio de Alegrete foi fraco em janeiro

A reportagem do PAT saiu às ruas e procurou averiguar com os comerciantes como foi o movimento no setor no mês de janeiro. Segundo alguns gestores, tradicionalmente o fluxo de clientes no primeiro mês é baixo, porém, esse ano, chamou ainda mais atenção a redução mais acentuada.

O gerente de uma loja de eletrodomésticos, ressaltou que esse período do ano, as pessoas geralmente viajam e não estão na cidade. Segundo ele, esse é o principal motivo pela baixa procura pelos produtos da loja,” ficamos sentidos, porém, é normal nessa época, uma diminuição nas compras”, disse o responsável.

O proprietário de uma loja de roupas também reforçou a ideia anterior e disse que o movimento está muito calmo.” Olha, esse mês nossa expectativa está alta, porém, a procura por roupas e artigos de vestimentas está baixa”, disse o empresário.