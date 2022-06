Fezes de cães nas calçadas incomodam transeuntes

É muito mais uma situação de consciência do que ter lei para que as pessoas saibam que não podem deixar fezes de cães nas calçadas.

Uma rua em que as fezes estão de ambos os lados das calçadas é na General Vitorino entre a rua dos Andradas e a Avenida Dr Lauro Dorneles.

cão na Rua General Vitorino

É um nojo e uma falta de respeito disse uma funcionária pública que passa nesse trechos. Afirma que as pessoas precisam entender que calçadas são públicas para pedestres e não somos obrigados a andar pisando em fezes de cachorro, pondera.

A ex vereadora Vanda Dorneles lembra que o ex vereador Carlos Duarte- Cabeto foi quem criou a lei de que as pessoas devem juntar as fezes de seus cães quando estão passeando com estes nas ruas.

Lei sobre recolhimento de fezes de cães

Mas um problema que se verifica é a quantidade de cães soltos nesta parte do centro. E são animais bem cuidados, observou um trabalhador.

Vanda diz que ela mandou confeccionar placas e colocou nas praças e parques solicitando que as pessoas juntem as fezes de seus pets em sacolas quando saem para passear.