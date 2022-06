Câmara promove Encontro Regional de cidadania LGBT QIA +

Share on Email

A frente parlamentar Diversidade e Inclusão da Câmara de Vereadores promove, no dia 24, I Encontro Regional de Reflexão da Cidadania LGBT QIA+ juntamente com o gabinete do vereador João Monteiro.

Esse será um espaço da região Fronteira- Oeste e Campanha para a discussão do que temos, o que precisamos avançar em direitos, comentou o vereador.

Ele informa que teremos aqui as presenças de Daniel Moretson- Coordenador Estadual da Diversidade Sexual, Camila Rodrigues- Cordenadora de Direitos e Diversidade Sexual e Gênero de Porto Alegre, além de outros importantes nomes que atuam neste tema na região e de Alegrete.