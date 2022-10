Fiat Pulse e Honda se envolvem em acidente na Eurípedes Brasil Milano

Motociclista que trabalha como entregar do gás sofreu escoriações e foi encaminhado à UPA pela ambulância dos Bombeiros.

De acordo com informações da Brigada Militar, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido, na Avenida Eurípedes Brasil Milano, porém, próximo ao cruzamento com a rua David Canabarro, o motorista do Fiat Pulse foi fazer uma conversão e ocorreu o acidente.

O motociclista seguia no mesmo sentido que o Fiat Pulse, em direção à Ponte na Avenida Eurípedes Brasil Milano. Com o impacto, o homem que pilotava a Honda sofreu escoriações.

Os dois veículos tiveram avarias.