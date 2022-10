Alegrete já tem posto sem combustível

O que o caminhão que iria abastecê-lo, nesta manhã(31), ficou preso em um bloqueio da BR 290, em Rosário do Sul.

A informação repassada ao PAT, de integrantes do protesto que ocorre em frente ao Posto Texacão, é de que apenas ambulâncias, carros de passeio e oxigênio serão liberados (com siga-pare), não tem um período correto para a liberação, segundo a jornalista Vera Pedroso.

Alegrete entra na rota de bloqueio de estradas pelo Brasil; ponto da BR 290 já está interditado

Se a manifestação permanecer por um período prolongado, essa mesma situação deverá ocorrer com outros postos. Em contato, com mais alguns, a situação ainda é tranquila, mas não há uma certeza do que poderá acontecer se a manifestação permanecer, todos estão aguardando mais detalhes e acreditam na liberação das rodovias. Os empresários que falaram com o PAT, destacaram que o movimento já está mais intenso.

Uma, outra empresária informou que dois caminhões estão “presos”, em Vila nova do Sul e outro em Pantano. “Se não liberarem os caminhões, é certo que amanhã já não tenha mais combustível” – declarou.

Já uma responsável por outro posto na região central, confirmou que o movimento teve um aumento e ainda não soube precisar o período que ainda terá combustível.

Em casos de paralisação dos caminhoneiros, a exemplo de outros manifestos, o combustível sempre é um dos primeiros itens a faltar. Isso, acarreta em uma “correria” aos postos.